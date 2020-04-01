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Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, штраф в размере 17 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба суда, согласно протоколу, вечером 30 марта 2020 человек зашел в магазин «АТБ», без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил п. 2 а решения исполнительного комитета Сумского горсовета №172 от 27.03.2020, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП.

Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине «АТБ» без маски.

Вина человека подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде. При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.
ForUm

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