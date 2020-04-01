В Беларуси фанаты клуба «Неман» из города Гродно заявили о бойкоте национального чемпионата по футболу из-за недоверия к официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

«Белорусский чемпионат по футболу не был прекращен, несмотря на эпидемию коронавируса. Игры транслируют там, где раньше и не подумали бы этого делать. И по большей части удивляются нас, смеются», - говорится в заявлении фанатов футбольного клуба.

В обращении к другим активным болельщикам они отмечают: пока обществу будут врать о реальной картине распространения заболевания, гродненские болельщики не будут посещать как домашние, так и выездные матчи своей команды. Фанаты «Немана» призывают присоединиться к своей акции болельщиков других клубов. Этот призыв уже поддержали ультрас солигорского «Шахтера».

Гродненцы также призвали Белорусскую федерацию футбола приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.

Беларусь осталась единственной страной Европы, где национальный футбольный чемпионат и другие массовые спортивные меры не были приостановлены в связи с эпидемией.