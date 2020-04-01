В Одесской области священники Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с частицей мощей святителя Луки Крымского.

Фото: Балтская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии, ковчег с мощами святого был доставлен в Свято-Иоанно-Богословский храм пгт. Великомихайловка 30 марта, в день памяти святого Алексия Человека Божия.

В этот день была совершенна Божественная литургия и молебен святителю Луке.

Затем протоиерей Николай Чулей возглавил крестный ход с частицей мощей святителя Луки, посетив поклонные кресты на въездах в Великомихайловку, а также часовню великомученика и целителя Пантелеимона при районной больнице.