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В Виннице молодежный актив храма в честь святителя Луки Крымского под руководством протоиерея Владимира Тютенко и диакона Романа Криночкин помогают пожилым, одиноким, малообеспеченным людям адресно и в доме престарелых.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ на официальную страницу в Фейсбук Молодежного отдела Винницкой епархии, православная молодежь доставила пенсионерам лекарства и продукты.

«Великий пост - время для дел милосердия. Господь послал нам еще и возможность помочь ближним во время испытания», - сказано в сообщении.
ForUm

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