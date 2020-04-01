В Хмельницком 31 марта священники Украинской Православной Церкви совершили молебен «Во время губительного поветрия и смертоносной заразы».
Фото: Хмельницкая епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, в период коронавирусного карантина клирики будут ежедневно совершать молебны об избавлении от пандемии при въезде в город.
Во время молебна молились о сохранении города и об избавлении его жителей от заражения коронавирусом COVID-19.
Как сообщалось ранее, Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.
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