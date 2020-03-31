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1 тысяч коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами, заявил президент Владимир Зеленский.

«Дополнительно прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты», - заверил он.

Доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет.

«Респираторы, перчатки, затратное оборудование ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам», - отметил секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Дополнительно украинское предприятие производит 8 тыс. спецкостюмов, 4 тыс. защитных халатов и 18 тыс. перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.

«Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой – врачей «скорой помощи» и инфекционистов, - то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19», - отметил Тимошенко.

Он также отметил, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украине ожидается сегодня. Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовым дезинфектором для мест с большим скоплением людей.
ForUm

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