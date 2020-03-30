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Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 30 марта снизилась на 6–7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», сообщает enkorr.

Цена бензинов в сети «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) за выходные (с 27 по 30 марта) снизилась на 71 коп./л, до 21,82 грн/л за А-92 и 22,82 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подешевело на 53 коп./л, до 21,59 грн/л.

Сеть Amic (227 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л, Chipo (54 АЗС) — на 30 коп./л. На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензин А-95 подешевел на 20 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

BVS (компания «Надежда», 83 АЗС) опустила цены бензинов на 90 коп./л, ДТ — на 1 грн/л, «Татнефть-АЗС-Украина» (73 АЗС) понизила розничные цены бензинов на 90 коп./л, ДТ — на 1,47 грн/л.

Снизили цены и другие региональные сети: ZOG (Запорожье) на 1 грн/л и «Катрал» (Одесса) на 30 коп./л (см. табл.).

Наполним, 26 марта сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.
ForUm

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