Папа Римский помолился на пустой площади святого Петра в Ватикане о прекращении пандемии коронавируса.

Понтифик также прочитал удивительную молитву Urbi et Orbi («Городу и миру»), что довольно необычно, потому что, как правило, эту молитву провозглашают только на Рождество или Пасху. Он отметил важность единения всех ради победы над недугом и спасение мира.

Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube.

«Густая тьма опустилась на наши площади, улицы и города она воцарилась над нашими жизнями, наполняя все оглушительной тишиной и удручающей пустотой, что парализует каждую вещь, которую встречает на своем пути: это чувствуется в воздухе, в жестах, об этом говорят взгляды... мы осознали, что находимся в одной лодке, все уязвимые и дезориентированы, но в то же время важные и нужные, все призваны оставаться вместе, взаимно поддерживать друг друга», - говорилось в молитве.

Напомним, Италия и Испания опередили Китай по количеству жертв.