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США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия распространению коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.

Как сообщает диппредставительство, оказанная помощь будет направляться «на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения Covid-19».

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

«Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией», — говорится в сообщении.

Напомним, США обогнали Китай по количеству инфицированных COVID-19.
ForUm

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