США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия распространению коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.
Как сообщает диппредставительство, оказанная помощь будет направляться «на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения Covid-19».
США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.
«Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией», — говорится в сообщении.
Напомним, США обогнали Китай по количеству инфицированных COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время