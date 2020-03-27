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Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете», - сообщил Зеленский после заседания фракции «Слуга народа», передает Интерфакс-Украина.

Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании, будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.
ForUm

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