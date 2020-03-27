Священнослужители УПЦ Московского патриархата с иконами и молитвами от коронавируса провели «воздушный Крестный ход» на самолете по границам Одесской епархии УПЦ.
Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Священники взяли на борт АН-2 Касперовскую чудотворную икону Божьей Матери, мощи святого великомученика Пантелеймона Целителя, крест святого праведного Ионы Одесского Чудотворца, икону Божией Матери «Всецарица» и 3 часа летали над Одесской областью, пытаясь «избавить всех жителей Одесской области и Украины от грядущих несчастий».
Пресс-служба Одесской епархии организовала прямую трансляцию этого «молитвенного подвига» в социальной сети Facebook.
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