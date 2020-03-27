Каждый автомобилист знает, что покрышки отличаются не только размером, но и рисунком протектора. Причем это отличие можно считать самым значимым, так как именно от него зависит поведение автомобиля на высокой скорости, мокрой дороге или в грязи.

Споры о том, с каким протектором лучше купить летнюю резину, каждой весной разгораются с новой силой. Вместе с экспертами интернет-магазина «Шина Диски» мы решили провести собственное сравнение и выяснить все плюсы, минусы каждого типа протекторов.

Симметричный ненаправленный рисунок

Начнем с самого популярного и доступного по цене варианта с симметричным рисунком протектора. Именно такие покрышки чаще всего встречаются в бюджетном сегменте автомобилей, ведь они очень практичные. Из плюсов можно отметить:

низкую шумность благодаря симметричным ламелям;

возможность установки на любую ось и любой стороной; направление рисунка при этом не меняется;

если износилась одна сторона покрышки, например, из-за неправильно отрегулированного развала, колесо можно разобрать и перевернуть на диске, сохранив максимум полезных качеств покрышки;

подходит для езды в городе, так как имеет большое пятно контакта с дорогой и равномерно распределяет вес автомобиля по всей площади.

Крупные автопроизводители выпускают новые машины именно с таким рисунком протектора. Однако есть у них и свои минусы. Симметричный рисунок плохо справляется с отводом воды, поэтому машина подвержена аквапланированию. Плюс, мелкий протектор плохо самоочищается от грязи.

Направленный рисунок протектора

Симметрично направленный рисунок протектора является улучшенным вариантом первого типа. Здесь присутствуют широкие каналы для отвода воды, которые отходят от центра к краю покрышки. Благодаря этому шина:

проходит любые участки с водой без планирования;

имеет отличную курсовую устойчивость на поворотах;

обеспечивает хорошую управляемость на высоких скоростях.

Посетив интернет магазин шин shinadiski.com.ua мы отметили, что покрышки с направленным рисунком стоят на 20-30% дороже ненаправленных аналогов. При этом они имеют несколько недостатков, с которыми придется смириться: повышенная шумность и невозможность переустановить изношенную шину на другую ось. На боковой поверхности указана стрелка, как именно должно работать колесо.

Если вы цените безопасность, управляемость, и готовы пойти на определенные компромиссы в комфорте – данные шины ваш лучший выбор.

Ассиметричный рисунок

Самым технологичным, безопасным, но и дорогим вариантом покрышек являются ассиметричные. Они сочетают в себе комфорт езды по сухому асфальту и управляемость на мокрой дороге. Такие покрышки:

устойчивы на поворотах, так как внешняя сторона имеет жесткие ламели;

хорошо отводят воду из пятна контакта благодаря широким и направленным канавкам;

обеспечивают курсовую устойчивость благодаря сплошному центральному ребру.

Летние шины с ассиметричным рисунком – лучшее решение для тех водителей, которые часто совмещают поездки по городу с выездами на природу и в гости за его пределы. Единственный минус – высокая цена покрышек. Если это вас не пугает, смело выбирайте безопасность и надежность.