В столице Китая, Пекине, зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом сообщила государственная телекомпания CCTV, передает Reuters.

Умер 50-летний мужчина, посещавший город Ухань 8 января, где началась вспышка вируса, и 22 января ему был поставлен диагноз о заражении. В понедельник его состояние ухудшилось, и он умер.

Всего в Пекине к концу января заболели около 80 человек, передает 112 Украина.

Число жертв нового коронавируса в Китае, поражающего дыхательные пути и способного передаваться от человека к человеку, неуклонно растет. По данным на утро понедельника, умер уже 81 человек, почти 3 тысячи человек - больны.

В провинции Хубэй - эпицентре вируса - зарегистрировано наибольшее количество смертей. Мэр столицы провинции - города Ухань, который считается очагом возникновения эпидемии, предупреждает, что число заболевших по всей стране будет расти, так как около пяти миллионов человек выехали из Уханя до того, как город с 11-миллионным населением был закрыт на карантин.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

По данным на 27 января, число жертв коронавируса из Уханя достигло 80 человек.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.