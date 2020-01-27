По состоянию на 1 января 2020 года в Украине большинство пенсионеров получают от 1500 до 3000 грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины .
Так, по данным ПФУ, выплаты получают:
до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,
от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,
от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,
от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,
от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,
от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,
свыше 10000 грн - 2,3%.
Напомним, Кабинет Министров 24 января утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 млрд 576,3 млн грн.
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