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По состоянию на 1 января 2020 года в Украине большинство пенсионеров получают от 1500 до 3000 грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины .

Так, по данным ПФУ, выплаты получают:

до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,

от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,

от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,

свыше 10000 грн - 2,3%.

Напомним, Кабинет Министров 24 января утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 млрд 576,3 млн грн.
ForUm

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