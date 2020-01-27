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Важно четко планировать свое время и строго действовать в соответствии с намеченным планом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал преподаватель КДА протоиерей Владимир Долгих  «Фома в Украине».

«Самой большой на сегодня проблемой не только для получения образования, но и вообще для жизни является неумение грамотно и с пользой планировать время. В роли главного инструмента, вносящего здесь «смуту» и «убивающего» время выступает интернет», - отметил протоиерей Владимир.

Он напомнил, что в жизни каждого современного человека найдется много примеров, когда неконтролируемое сидение в соцсетях занимало намного больше времени, чем планировалось заранее.

«Мы садимся за компьютер для обучения, но, в процессе получения важной и необходимой информации, постепенно, ссылка за ссылкой, отвлекаемся от намеченного плана. Таким образом, формируется «картина», когда вроде и не скажешь, что напрасно время потратил или какую-то ерунду читал, но только вот поставленной цели не достиг. Поэтому, если есть такая возможность, лучше всего обучаться по бумажным книгам, чтение которых исключает возможность отвлечься на посторонние ссылки», - подчеркнул преподаватель КДА.

По его словам, важно заранее установить себе конкретное ограничение во времени, например, установить будильник, который напомнит о необходимости возвращения к работе.

Протоиерей Владимир Долгих привел в пример опыт известного биолога Александра Любищева.

«Он так научился грамотно распределять свое время, что благодаря этому на склоне слет работал даже более продуктивно, чем в юности, когда было много сил, но растрачивались они чаще впустую», - отметил священник.
ForUm

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