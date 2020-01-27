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Вчера, 26 января, в Харькове в квартире жилого дома на улице Светлой в результате взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба областной полиции.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
ForUm

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