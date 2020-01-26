Израиль нанес несколько авиаударов по сектору Газы в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой. Об этом сообщает Xinhua в воскресенье, 26 января.

Как сообщают источники в службах безопасности Израиля, боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления Хамаса в центре и на юге сектора Газы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ответственность за атаку взяли на себя Вооруженные силы Израиля заявив, что и впредь будут уничтожать «террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа».