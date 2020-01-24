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В Украинской Православной Церкви отреагировали на «лишение» Фанаром титулов архиереев.

Фото: владыка Иона / Сергей Рыжков

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Синодального отдела по делам молодежи, наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря, архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук прокомментировал данные действия представителей Константинопольского патриархата.

«Что тут скажешь? Мелкие пакостники.

В ежегодном издании Константинопольской Церкви Блаженнейший Онуфрий, правящие епископы и архиереи УПЦ указаны просто по месту их пребывания», - написал владыка Иона.

Отвечая на комментарии пользователей соцсети о том, как его «титулировал» Фанар, архиепископ Иона ответил, что не читал и ему «их (Фанара, - ред.) мельтешения малоинтересны».

Как сообщалось, Фанар выпустил ежегодник иерархии Православных Церквей за 2019 год «Επετηρίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου», в котором имена Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также правящих архиереев были напечатаны без указаний их епархий.

Титул Блаженнейшего Митрополита Онуфрия указан не как ранее «Митрополит Киевский и всей Украины», а «Онуфрий, митрополит в Киеве». Аналогично, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней указан, как «Ириней, митрополит в Днепропетровске и Павлограде», митрополит Одесский Агафангел – «Агафангел, митрополит в Одессе».

Имена архиереев УПЦ поставлены редакторами издания вперемешку с именами иерархов Русской Православной Церкви.
ForUm

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