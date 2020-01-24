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Церковь называют Кораблем спасения, и если мы будем держаться Церкви, то переплывем житейское море и пройдем благополучно наш путь, несмотря ни на какие сложности.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем интервью «Церковной православной газете».

«Сегодня многим живется нелегко, но, как бы ни были велики наши трудности, какие бы ни были у нас проблемы, не стоит сосредоточиваться на них, нужно держаться Господа, и Он всегда поможет. Преодоление любых трудностей невозможно только усилиями воли человека или группы людей. Как учат святые отцы, жизнь земная — это море, на котором постоянно появляются волны — иногда больше, иногда меньше. И это житейское море невозможно переплыть, надеясь только на свои силы, надо держаться Бога, прилепляться к Нему. Поскольку Христос основал Церковь и назвал ее Своим Телом, то держаться Господа означает быть членом этого Тела», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший отметил, что в истории были разные времена.

«Не надо смотреть на проблемы и на них сосредоточиваться. В нашей истории были разные времена — были более сложные, были более благоприятные. Нужно благодарить Бога за то, что Он нам дает и посмотреть вокруг себя и увидеть того, кто находится в более затруднительном положении, чем я, и помочь из того немногого, что у меня есть, этому человеку. Тогда обязательно Бог поддержит, укрепит, поможет и нам», - рассказал он.
ForUm

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