Поддержка крымскотатарского народа является для Украины одним из важнейших приоритетов, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
«В том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания», - написал он в Telegram.
Министр отметил, что текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевизионного вещания, предусмотренный государственным бюджетом на 2020 год, составляет 50 млн гривен.
«Мы начинаем консультации с народным депутатом Украины, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса крымскотатарского народа относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки», - заявил Бородянський.
«В рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры. Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.
Кроме того, неизменной остается поддержка со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта деятельности Государственного предприятия «Крымский дом», - написал министр.
21 января крымскотатарский телеканал ATR сообщил, что может закрыться из-за приостановления финансирования из госбюджета.
Владелец канала Ленур Ислямов рассказал, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн. В 2020 году вновь обещают 50 млн.
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