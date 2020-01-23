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Прихожане шести храмов Запорожской епархии Украинской Православной Церкви совершили паломническую поездку «По стопам запорожских святых. Праведный Петр Калнышевский».

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, весь путь паломничества составил более 350 километров.

В ходе поездки паломники посетили памятные места, связанным со святым праведным Петром Калнышевским.

Верующие посетили краеведческий музей Запорожья и прослушали экскурсии, посвященные казачеству и истории заселения края.

В Покровском кафедральном соборе паломники поклонились мощам святого, им рассказали о житии святого Петра, прославлении его в лике святых и Запорожском казачестве.

После этого всех паломников помазали святым елеем, и пригласили помолиться в соседнем казацком храме, у новопрославленной чудотворной иконы Божией Матери «Самарская», которую особенно почитал и прославлял святой праведный Петр.

Затем было посещение храма в честь святых Петра и Февронии, где, после молитвы у мощей великомученика Пантелеимона и Киево-Печерских святых, прихожане узнали о запорожских казаках от участника экспедиции по обретению мощей святого Петра на Соловках, секретаря Запорожской епархии архимандрита Леонида (Шеремета).

Во время посещения Музея истории запорожского казачества на острова Хортица паломники увидели реконструкцию быта и храма запорожских казаков.
ForUm

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