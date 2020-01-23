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Правильно расставленные приоритеты делают жизнь человека по-настоящему счастливой.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем интервью «Церковной православной газете».

«На первом месте должен быть Бог, на втором месте - семья и только на третьем -работа. Мы должны помнить и выполнять наставление Спасителя: ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все (что нужно для вашей земной жизни) приложится вам (Мф. 6: 33)», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что все, созданное Богом, все материальные блага, должны служить человеку, не наоборот, а человек должен служить Богу.

«Если человек начинает переставлять эти приоритеты и ставит на первое место богатство, то человек неправильно строит свою жизнь, он трудится много, жертвует собой и очень часто не имеет никаких успехов. Чем больше человек собирает земных благ, сокровищ, тем больше он становится несчастным. Счастье идет от Бога, а не от богатства», - отметил Блаженнейший.

Он подчеркнул, что Господь учит нас выстраивать свою жизнь так, чтобы на первом месте была духовная жизнь, а не только погоня за богатством, тогда будет оставаться время для семьи, детей, для своих интересов.

«Не нужно становиться рабом богатства, а нужно быть рабом Божиим. И когда мы лучшие силы будем отдавать Богу, и часть своих сил на то, чтобы заработать на хлеб, воду, одежду, мы будем иметь успех в этом. Это касается не только отдельно взятого человека, но и страны в целом. Если большинство наших сограждан будут придерживаться таких богоугодных приоритетов, будут трудиться честно, не будут угнетать слабых, не будут воевать против Церкви, то и всю страну нашу благословит Господь миром и благоденствием», - призвал Митрополит Онуфрий.
ForUm

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