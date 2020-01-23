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Господь помогает нам благодатью Святого Духа бороться с унынием и с другими своими грехами.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий в своем интервью «Церковной православной газете».

«Когда человек приближается к Богу, тогда ему радостно и светло на душе. Когда же человек делает зло, то его душа становится мрачной, она теряет благодать Божию, и в душе тогда возникает духовная пустота, которая должна обязательно чем-то наполняться - или благодатью Святого Духа, или грязью греховной», - отметил Блаженнейший.

Он подчеркнул, что Бог так устроил человека, что главное утешение для полноты его души - благодать Святого Духа.

«Для верующего человека очевидно, что все земные, мирские радости, к которым стремятся люди, далекие от Бога, - этопопытка заполнить пустоту в душе. Мирские радости могут заполнить пустоту души, но они не могут утешить человеческую душу. Человека утешает и умиротворяет только благодать. Стяжание благодати Пресвятого Духа и есть, по слову святых отцов, цель и смысл жизни христианина на земле», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что благодать Святого Духа делает человека счастливым в полном и подлинном смысле этого слова, затем сопровождает человека в вечность и спасает его.

«Благодать Святого Духа подается в таинствах Церкви, а также через постоянную работу над собой с помощью молитвы, покаяния, чтения слова Божия и творения добрых дел. Иными словами говоря, можно сказать, что человеку подается благодать, когда он очищает свое сердце, исполняет Заповеди Божии, стремится совершать добрые дела во Славу Божию», - отметил Блаженнейший Онуфрий.

По его словам, духовная борьба редко проявляется в том, чтобы наносить удары злу, чаще всего она заключается в том, чтобы просто не следовать за ним.

«Зло нас пытается отвести от Бога, а мы должны идти к Богу и тогда Божия благодать будет почивать на нас», - призвал Предстоятель.
ForUm

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