Цель настоящей Церкви – служить Богу, а не бороться за признание своей структуры или против других Церквей.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал на свой странице в Фейсбук.

«В последнее время Епифаний (глава ПЦУ, - ред.) и Филарет (глава УПЦ КП, - ред.) дали ряд интервью. В частности, Епифаний в них говорит, что они будут бороться за дальнейшее признание своей структуры. Они борются против УПЦ, забирая наши приходы, борются против РПЦ, "русского мира", а теперь еще и против самого Филарета и так далее. Одним словом, борются.

Филарет со своей стороны также заявляет о борьбе как с ПЦУ, которая зависит от Константинополя, так и с УПЦ, которая, по его словам, зависит от Москвы. И в свой 91-й год он испытывает новый прилив сил, как сказал об этом в недавнем интервью…», - написал протоирей Николай Данилевич.

Священник отметил, что «очевидно, смысл существования и первого и второго, и их структур заключается в борьбе. Они борются. А поводов для борьбы находят много и каждый день. И не успокаиваются. А кто же служить будет? Богу и людям. Цель настоящей Церкви - служить, а не бороться».

Отец Николай Данилевич рассказал, к какой борьбе призывает верующих УПЦ.

«В риторике Блаженнейшего Митрополита Онуфрия нет заявлений о борьбе с кем-то из них. Разве что о борьбе с грехом и дьяволом. Но есть слова о любви к ближнему, о терпении ближнего, о смирении, о служении людям и послушании Богу», - подытожил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ.