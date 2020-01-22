В Одессе в Национальном театре оперы и балета прошел традиционный праздник, посвященный Рождеству Христовому.
Фото: Одесская епархия
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, мероприятие собрало прихожан храмов Одесской епархии, воспитанников воскресных школ, детей вынужденных переселенцев и многодетных семей.
«Более 600 юных актёров, певцов и танцоров показали для зрителей множество различных номеров, объединенных единым глубоким сюжетом, раскрывающим суть христианской надежды и милосердия», - сообщили в епархии.
После завершения концерта, владыка поблагодарил и юных актеров, и организаторов митрополичьей елки.
Как сообщается, праздник посетили более полутора тысяч зрителей.
Митрополит Агафангел подчеркнул, что прекрасный концерт стал возможен благодаря совместным трудам отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии, общественных организаций и городских властей.
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