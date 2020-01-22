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В Одессе в Национальном театре оперы и балета прошел традиционный праздник, посвященный Рождеству Христовому.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, мероприятие собрало прихожан храмов Одесской епархии, воспитанников воскресных школ, детей вынужденных переселенцев и многодетных семей.

«Более 600 юных актёров, певцов и танцоров показали для зрителей множество различных номеров, объединенных единым глубоким сюжетом, раскрывающим суть христианской надежды и милосердия», - сообщили в епархии.

 После завершения концерта, владыка поблагодарил и юных актеров, и организаторов митрополичьей елки.

Как сообщается, праздник посетили более полутора тысяч зрителей.

Митрополит Агафангел подчеркнул, что прекрасный концерт стал возможен благодаря совместным трудам отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии, общественных организаций и городских властей.
ForUm

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