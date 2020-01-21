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Киево-Печерскую лавру сегодня посетил специальный посланник по вопросам религии и вероисповедания Королевства Нидерландов Йозеф Даум в сопровождении посла Королевства Нидерландов в Украине Йеннеса де Молла.

Фото: ОВЦС

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ, представители королевства прибыли на встречу с ректором КДАиС епископом Сильвестром (Стойчевым) для изучения религиозной ситуации в Украине.

«Во время беседы речь шла о состоянии межрелигиозных и межконфессиональных отношений в Украине, а также о вызовах и перспективах, которые стоят перед религиозным сообществом нашей страны и перед Украинской Православной Церковью», - отметили в ОВЦС.
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