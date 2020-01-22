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Офис генерального прокурора начал исследовать информацию, приведенную в публикации на интернет-ресурсе «Думская», о ненадлежащем строительстве подрядными коммерческими организациями жилья для военнослужащих в пгт Черноморское Одесской области.

Пресс-служба ОГП сообщает, что под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завышения стоимости и объемов работ подрядными организациями при строительстве 5 казарм улучшенного типа в военном городке в пгт Черноморское Одесской области (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Кроме того, указанная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по завышению объемов и стоимости выполненных работ подрядной организацией при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2, который расположен в с. Дачное Одесской области (ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время в указанных уголовных производствах проводится комплекс следственных, процессуальных действий, назначены и получены выводы ряда судебных экспертиз, среди которых судебные строительно-технические экспертизы, которыми установлено нарушения при строительстве объектов в особо крупных размерах. Кроме того, продолжаются отдельные исследования в рамках судебно-экономических экспертиз, предметом которых является подтверждение причиненного государству ущерба.

«По результатам полученных выводов судебных экспертиз и анализа собранных доказательств в их совокупности будет принято решение о достаточности данных для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности», - заявили в ОГП.
ForUm

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