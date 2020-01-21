Сегодня в столичном Доме художника состоится гала-концерт І Киевского фестиваля православной поэзии.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», гостей ждёт разножанровая программа, посвящённая зимним праздникам.
«На концерте выступят лауреаты международных и всеукраинских песенных фестивалей и конкурсов, состоится церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля, а также выставка детских рисунков», - сообщили организаторы.
Учредителями фестиваля стали: сестричество имени преподобномученицы Елисаветы при храме в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского, и творческая студия «DелоБЛАГО».
Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.
Дом художника находится по адресу: ул. Сечевых стрельцов,1-5.
Как сообщалось ранее, в конкурсных турах фестиваля православной поэзии приняли участие более 100 человек.
Главные задачи фестиваля - поддержка современной духовной поэзии православных авторов в Киеве и Украине, популяризация в обществе христианских ценностей, высоких нравственных идеалов и любви к Родине.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время