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Сегодня в столичном Доме художника состоится гала-концерт І Киевского фестиваля православной поэзии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», гостей ждёт разножанровая программа, посвящённая зимним праздникам.

«На концерте выступят лауреаты международных и всеукраинских песенных фестивалей и конкурсов, состоится церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля, а также выставка детских рисунков», - сообщили организаторы.

Учредителями фестиваля стали: сестричество имени преподобномученицы Елисаветы при храме в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского, и творческая студия «DелоБЛАГО».

Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.

Дом художника находится по адресу: ул. Сечевых стрельцов,1-5.

Как сообщалось ранее, в конкурсных турах фестиваля православной поэзии приняли участие более 100 человек.
Главные задачи фестиваля - поддержка современной духовной поэзии православных авторов в Киеве и Украине, популяризация в обществе христианских ценностей, высоких нравственных идеалов и любви к Родине.
ForUm

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