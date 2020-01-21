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В столичном Свято-Троицком Ионинском мужском монастыре Украинской Православной Церкви верующие смогут помолиться у открытых мощей преподобного Ионы, Киевского чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал настоятель обители, архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице Facebook.

Желающие смогут помолиться у открытых мощей во время всенощного богослужения 21 января и праздничной литургии 22 января.

***Преподобный Иона Киевский - основатель Ионинского монастыря в Киеве, где хранятся его мощи.

В 1843 году, Иван Мирошниченко принял монашество с именем Иона и в 1845 году был рукоположен в сан иеродиакона.

В 1858 году он был рукоположен в сан иеромонаха, и через два года, в 1860 году, переведён в число братии Киево-Выдубицкого монастыря. Уже в это время иеромонах Иона выделялся своей духовной опытностью и благочестивой жизнью, и многие киевляне искали случая получить совет и наставление у отца Ионы, быть его духовными чадами.

1 марта 1861 в Выдубицком урочище старец Иона имел видение Богоматери в столбе огня.

В 1886 отец Иона был назначен настоятелем Киево-Межигорского Спасо-Преображенского монастыря с возведением в сан архимандрита.

Старец Иона скончался в ночь с 8 на 9 января, 1902 года.

В 60-х годах XX века, когда возобновились гонения на церковь, склеп схиархимандрита Ионы был разрушен, вандалы надругались над его мощами, у него оторвали кисть правой руки и голову. Братия монастыря во главе с игуменом перезахоронили старца на Зверинецком кладбище.

На Зверинецком кладбище мощи прп. Ионы находились 27 лет. В 1993 году накануне дня тезоименитства преподобного - пророка Ионы по благословению Митрополита Владимира мощи святого были найдены, доставлены в монастырь и в новом дубовом гробу возложены на прежнем месте - в склепе. А кипарисовый гроб, в котором был похоронен старец и который он сделал для себя ещё при жизни, стоит на особом месте в храме. Сейчас в нём хранятся его постригальный крест, параман и облачения.
ForUm

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