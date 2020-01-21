Сербская Православная Церковь не только не признает Православной Церкви Украины, но даже не считает представителей ПЦУ членами Церкви.

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Об этом заявил митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) в интервью, опубликованном на сайте Novosti.rs.

«Позиция Сербской Православной Церкви сформулирована соборно и ясно выражает, что (ПЦУ, - ред.) не признаются даже членами Церкви, не говоря уже о признании нормальной автокефальной Православной Церковью», – отметил иерарх.

«Мы действительно сожалеем и скорбим о разрушении единства Святой Православной Соборной Церкви», - сказал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий.

Архиерей подчеркнул, что сейчас необходимо восстанавливать «прежнюю благословенную любовь и единство Святых Поместных Церквей Божиих».

«Нет ничего нужнее и драгоценнее любви, мира и единомыслия между нами, братьями во Христе, – добавил он. – Я уверен, что найдется способ разрешить этот болезненный вопрос в духе святых канонов».

Ранее Архиерейский Собор Сербской Церкви официально отказался признать ПЦУ – «новосозданную структуру во главе с гражданами Денисенко и Думенко», в очередной раз подтвердив свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Весной 2019 года Сербский Патриархат обратился с письмами ко всем Поместным Православным Церквям, в которых подчеркнул, что считает действия Фанара в Украине неканоничными, и напомнил, что грех раскола возможно уврачевать только покаянием.