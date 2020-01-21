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В Ровенской области в селе Маща 20 января активисты Православной Церкви Украины захватили храм в честь святого апостола Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви, срезав замки.

Фото: скрин, Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», сторонники ПЦУ срезали замки на дверях церкви.

«Свидетели происшествия рассказали, что полиция и глава Костопольского РГА Александр Коваль помогли активистам новой религиозной организации захватить сельский храм», - говорится в сообщении.

Местные жители предположили, что о захвате рейдеры договорились с сотрудниками правоохранительных органов во время пикета, который Костопольский райотдел полиции провел утром 20 января.

Полиция блокировала доступ на территорию храма, а руководил процессом глава Костопольского РГА Александр Коваль, который месяц назад во время круглого стола заверил, что храм под его личной охраной до получения официального ответа от Министерства юстиции относительно правомочности представленных обеими религиозными общинами документов.

«После пикета полиция приехала в церковь, наших охранников храма закрыли в автомобилях и вроде проводили допрос, тем самым обеспечив свободный доступ для активистов ПЦУ, чтобы срезать замки. Настоятеля, который прибежал в церковь, хотели избить. Избежать расправы священнику удалось, спрятавшись в доме прихожанки», - рассказал руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Сарненской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной.

По словам прихожан храма, отстоять церковь не было никаких шансов, так как срезать замки приехало много посторонних лиц из других населенных пунктов.

Как сообщалось, в ночь со 2 на 3 января сторонники ПЦУ с битами напали на четырех верующих УПЦ, которые несли дежурство в Иоанно-Богословской церкви в Маще. 
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