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В Ровненской области в селе Рокитное 20 января, в праздник Собора Иоанна Предтечи, был освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Фото: Серненская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, чин освящения, по приглашению религиозной общины, возглавил митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Во время освящения митрополит заложил мощи святого преподобномученика Василия в святой Престол.

После чина освящения была совершена первая Божественная литургия архиерейским чином.

По завершении богослужения владыка произнес проповедь, в которой раскрыл значение храма для верующих людей и отметил меценатов церковными наградами.
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