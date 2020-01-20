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Сумскую, Конотопскую и Роменскую епархии Украинской Православной Церкви чиновники обязывают к перерегистрации уставов с переименованием религиозной организации.

Фото: Сумская областная государственная администрация / Википедия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Сумщина Православна», об этом было заявлено на заседании Совета Церквей и религиозных организаций Сумской области 17 января.

«Секретарь Сумской епархии УПЦ протоиерей Георгий Тарабан, который […] принял участие в заседании, задал вопрос: на чем основывается утверждение государственного должностного лица относительно центра подчинения УПЦ и необходимости перерегистрации уставов. В ответ на этот вопрос было дано разъяснение государственного служащего Сумской областной государственной администрации главы отдела по делам религий Владимира Усенко о том, что, поскольку идет судебное разбирательство относительно законности переименования УПЦ, то государственный регистратор вообще не может совершать никаких действий»», - сказано в сообщении.

Ответственный госслужащий Анна Горох отметила необходимость регистрации общин, руководящий центр которых якобы находится в стране, совершившей акт агрессии в отношении Украины. 

«После такого разъяснения председательствующий Боршош в категорической форме начал оказывать давление на присутствующих представителей Сумской, Конотопской и Роменской епархий, убеждая в том, что переименование - это требование закона. Резкие агрессивные заявления прозвучали от представителя греко-католической конфессии архимандрита Аристарха (Дяди)»», - отмечается на сайте «Сумщина Православна».

Пресс-служба Сумской епархии констатировала «давление со стороны государственных служащих Сумщины в отношении граждан Украины по принципу принадлежности к "неправильной" Церкви, что противоречит Всеобщей Декларации Прав человека, Конституции Украины и действующему законодательству».
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