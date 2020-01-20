Святая вода помогает нам сохранять человеческое достоинство, святой Божественный образ, в любых жизненных условиях.

Фото: Оксана Маматова для Центра информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день праздника Богоявления.

«Эта вода освящает человека, дает ему духовные силы, укрепляет физические силы для того, чтобы достойно проводить свою земную жизнь… Все питается благодатью Святого Духа. И этой святой водички надо выпить, надо омыть себя ею, если есть возможность, окропить свой дом. Это то святое дело, которое помогает нам сохранять свое человеческое достоинство, святой Божественный образ, хранить в любых условиях, в которые мы попадаем в этой жизни», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель объяснил, для чего Господь крестился в Иордане, ведь Спаситель был безгрешен.

«Земной шар состоит из земли, суши и воды. Сушу Господь освятил, когда ходил по земле, воздух освятил, когда дышал им, а воду, которой больше чем суши в два раза, Господь освятил, когда вошел в Иорданские воды», - сказал Предстоятель.

Архипастырь отметил, что Крещение Господне произошло, чтобы открыть нам великую тайну Святой Троицы и показать, что все в мире создано Богом, а не возникло как-то случайно.

«Небесный Отец восхотел сотворить мир, а Его Сын, Слово Божие, сотворил мир, а Святой Дух оживотворил этот мир. Получилось так, что эта красота, в которой мы живем, и даже то, что мы не постигаем умом - другие галактики, планеты и т.д., все это сотворил Господь. Господь пришел, чтобы освятить все творение, чтобы открыть нам тайну, что Он создал это все, оно не создано случайно», - отметил Блаженннейший.

По словам Его Блаженства, Господь крестился, чтобы дать нам пример того, как мы должны поступать, «дабы вернуться в Рай, дабы стать способными наслаждаться вечной жизнью и блаженством».

«Для того, чтобы человек был чадом вечного спасения, он должен креститься в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Кто не крестится, тот не может войти в вечную жизнь. И Господь не только об этом говорил, Он это показал Своим примером», - добавил владыка.