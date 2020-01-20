Праздник Крещения Господня - возможность вспомнить в первую очередь о собственном крещении, не отмахнуться от этого события, а со всей ответственностью подойти к нему.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию kp.ua.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

«Крещение возносит душу к новым горизонтам, невиданным доселе. Создаётся новая книга жизни, с чистого листа. Все условия в ней меняются, задачи перестраиваются, цели переориентируется.

По сути именно Крещение Господне должно бы стать нашим Новым годом. Итоги за год уместно подводить именно а этому празднику. Что я, крестившийся во Христа, сделал доброго и полезного? Изменил ли свое отношение в лучшую сторону к людям? Перестал ли осуждать? Готов ли ради Христа отказываться от своих страстей и страстишек?», - написал митрополит Антоний.

По словам владыки, посредством личного крещения, человек восстановил утерянную связь с Богом.

«Если после крещения наша душа (в сознательном возрасте) осталась не изменённой, если понимание сакрального смысла крещения не коснулось ее, если не последовали за этим кардинальные изменения, то Крещение было только формальным. И это страшная трагедия. Но у Бога нет ничего невозможного. Господь милостиво не перестаёт давать нам раз за разом очередной шанс», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний пожелал верующим «мужества признавать свои ошибки и сил преодолевать их».