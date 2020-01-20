также в разделеРелигия
Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом 6
Предстоятель УПЦ объяснил, для чего на самом деле нужна святая вода 8
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины 7
В РПЦ считают, что претензии Фанара к проведению общеправославного Собора необоснованные 15
Митрополит Антоний рассказал, какой день должен стать «личным Новым годом» 8
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поддержке УПЦ на международном уровне 10
Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было (фоторепортаж) 30
Появилось видео освящения вод Днепра на Крещение, сделанное с высоты птичьего полета 41
Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду 37
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки 33
Сербский епископ объяснил, как Константинопольский патриархат нарушил свои же законы 60
Высшие чиновники США требуют у игуменов монастырей присоединения к Варфоломею — сербский епископ 10
В УПЦ состоялись рождественские фестивали и благотворительные концерты 44
Представители Ровенской епархии УПЦ передали онкобольным детям средства, собранные на благотворительном флешмобе 14
Послы стран Балтии и Польши посетили Святогорскую лавру 12
На Волыни состоится благотворительный концерт для сбора средств детям-сиротам 11
В Церкви рассказали, избавляет ли от грехов купание в проруби на Крещение 16
В Церкви рассказали, почему важны абсолютные критерии добра и зла 10

Признание Православной Церкви Украины Константинопольским Патриархом Варфоломеем стало катализатором захватов храмов Украинской Православной Церкви представителями новой религиозной структуры и массовых правонарушений в отношении верующих УПЦ.

Фото: епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Киевской митрополии, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба).

«Вопрос канонического порядка является трудным для понимания представителями международного сообщества. А вот нарушение религиозных прав и свобод, как следствие вмешательства государственной власти в церковные дела и действий Патриарха Варфоломея в Украине, хорошо понятным для представителей международного правозащитного механизма. Что касается непосредственно иерархов Поместных Церквей, которые поддержали неканонические действия Константинопольского Патриарха, то их позиция сегодня доступна для широкой общественности через СМИ. Излишне сейчас здесь ее повторять. Стоит лишь еще раз отметить, что она слишком политизированной, и это вызывает печаль и сожаление», - рассказал архиерей.

Владыка Виктор выразил благодарность представителям Поместных Церквей, которые не поддались давлению.

«Мы благодарны Предстоятелям и архипастырям тех Поместных Церквей, которые несмотря на массивное внешнее давление, остаются твердо стоять на канонических принципах бытия Церкви», - сказал епископ Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги