Крещенская вода имеет благодать Иордана - той самой иорданской воды, в которой крестился Господь, и этой водой

каждый день подкрепляют себя православные, когда пьют эту воду натощак.



Фото: Маматова Оксана

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) после освящения вод Днепра.



«Сегодня особый день в нашем календаре - праздник Крещения Господня. Это означает, что каждый православный человек приходит в храм Божий, чтобы принять участие и в совершении Евхаристии, и в чине Великого освящения воды. Этот чин совершается всего дважды в году: накануне Богоявления и сегодня.



Через освящение воды в храме, на водоемах, освящается все водное естество. При освящении, как мы слышали в сегодняшнем чинопоследовании, дается благодать Иордана. Это означает, что любая река, любой водоем в этот день становятся Иорданом - по благодати Божией. Силою Духа Божия, эта вода получает ту живодательную силу, которая необходима нашей природе», - рассказал митрополит Антоний.



Управляющий делами УПЦ объяснил, как правильно пить крещенскую воду.



«Каждый человек берет святую воду, испивает, если есть болезнь - помазывается. Сегодня эту воду можно пить весь день. В нашей православной традиции святую крещенскую воду пить натощак - мы подкрепляем себя на день благодатью от реки Иордан. Я всех поздравляю! Пусть Господь всех благословляет!», - сказал владыка Антоний.



Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин великого освящения воды в Оболонском районе, возле Свято-Покровского собора.



Также во время освящения молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), епископы, духовенство Киева и сотни верующих.



По традиции после освящения вод Митрополит Онуфрий окропил присутствующих святой водой и благословил желающих окунуться в освященные воды Днепра.