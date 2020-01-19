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Крещенская вода имеет благодать Иордана - той самой иорданской воды, в которой крестился Господь, и этой водой
каждый день подкрепляют себя православные, когда пьют эту воду натощак.
 

Фото: Маматова Оксана

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) после освящения вод Днепра.

«Сегодня особый день в нашем календаре - праздник Крещения Господня. Это означает, что каждый православный человек приходит в храм Божий, чтобы принять участие и в совершении Евхаристии, и в чине Великого освящения воды. Этот чин совершается всего дважды в году: накануне Богоявления и сегодня.

Через освящение воды в храме, на водоемах, освящается все водное естество. При освящении, как мы слышали в сегодняшнем чинопоследовании, дается благодать Иордана. Это означает, что любая река, любой водоем в этот день становятся Иорданом - по благодати Божией. Силою Духа Божия, эта вода получает ту живодательную силу, которая необходима нашей природе», - рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ объяснил, как правильно пить крещенскую воду.

«Каждый человек берет святую воду, испивает, если есть болезнь - помазывается. Сегодня эту воду можно пить весь день. В нашей православной традиции святую крещенскую воду пить натощак - мы подкрепляем себя на день благодатью от реки Иордан. Я всех поздравляю! Пусть Господь всех благословляет!», - сказал владыка Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин великого освящения воды в Оболонском районе, возле Свято-Покровского собора.

Также во время освящения молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), епископы, духовенство Киева и сотни верующих.

По традиции после освящения вод Митрополит Онуфрий окропил присутствующих святой водой и благословил желающих окунуться в освященные воды Днепра.
ForUm

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