В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар в помещении клиники красоты.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Пожарные установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация.
На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.
Пострадавших в результате пожара нет.
По предварительным оценкам, причиной пожара стало короткое замыкание. Точные причины установит следствие.
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