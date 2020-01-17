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Министр юстиции Украины Денис Малюська в поддержку премьер-министра Алексея Гончарука опубликовал в Facebook фотографию, сидя под столом.  

Премьер-министр Гончарук  написал заявление об отставке после скандала с обнародованием якобы просушки правительственного совещания. Однако Зеленский ее не принял  

Президент потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров.

Министр по вопросам развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении.

Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины». 

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только одну.

Футбольный клуб первой лиги «Агробизнес» уволил игрока Игоря Сикорского после его путешествия в Россию.

Верховная Рада заменила Богдана Яременко на Александра Мережко в должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Суд наложил арест на 247 млн ​​грн окружения бывшего президента Виктора Януковича, которые находились на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк», и передал их в управление АРМА.
ForUm

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