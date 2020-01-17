Суд наложил арест на 247 млн ​​грн окружения бывшего президента Виктора Януковича, которые находились на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк», и передал их в управление АРМА, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора 13 января 2020 следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн ​​грн, принадлежавших ПАО «Всеукраинский банк развития» и которые находились на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк». 16 января 2020 суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ПАО «Международный Инвестиционный Банк» перечислить средства на счета АРМА», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 17 января Офис генпрокурора обратился в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста на 247 млн ​​грн и их передаче в управление АРМА.

Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО «Всеукраинский Банк Развития» на счетах ПАО «Международный инвестиционный банк» и устанавливаются причастные к этому решению.

Как известно, владельцем «Международного инвестиционного банка» является 5-й президент Петр Порошенко.