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Футбольный клуб первой лиги «Агробизнес» уволил игрока Игоря Сикорского после его путешествия в Россию.

«Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь», - говорится в сообщении на сайте клуба.

ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком клуба.

«Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским», - резюмировали в клубе.
ForUm

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