также в разделеРелигия
На Волыни состоится благотворительный концерт для сбора средств детям-сиротам 4
В Церкви рассказали, избавляет ли от грехов купание в проруби на Крещение 4
В Церкви рассказали, почему важны абсолютные критерии добра и зла 6
В Черногории на протестные молебны вышли десятки тысяч верующих 9
В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на освящение вод Днепра 12
Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители 25
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома 21
В Киево-Печерской лавре в 2020 году состоится 6 православных выставок-ярмарок 14
В Херсоне тысячи детей приняли участие в православном фестивале «Остров Рождества» 25
В УПЦ увидели в церковном расколе Черногории аналогию с Украиной 20
В Черновицкой области освящена часовня УПЦ 19
В Одессе состоялись Рождественские чтения, посвященные 500-летию «Нобельского Евангелия» 9
Днепровский бизнесмен и авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности 87
Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев 19
В УПЦ объяснили, что такое акафист и канон 19
В Киево-Печерской лавре молились группа спортсменов во главе с Александром Усиком 21
В Белграде Сербский Патриарх возглавил массовый молебен о православных в Черногории 11
В трудовом законодательстве предусматривают особенности для религиозных организаций 13

Жертвенность и служение Богу дают человеку возможность возрастать в благодати, которая дает силу любви, соединяющую нас с Богом.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Telegram-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

«Теряя христианское мышление, люди теряют и благодать Божию. Благодать – это и есть та сила, которая не дает прийти в мир антихристу. Можно образно сравнить благодать с солнечным светом, а нашу веру с хлорофиллом, который дает возможность растению усваивать этот свет. Если у растения есть хлорофилл, то оно может расти, развиваться и жить. Так же и вера дает человеку возможность принимать в свое сердце благодать, которая будет его освящать. Но если веры нет, то душа не сможет развиваться и духовно расти. Без благодати она умирает», - рассказал митрополит Лука.

Он обратил внимание на то, что современные люди теряют веру и православное мышление, а из повседневной жизни уходит культура христианского общения.

«Постепенно, принимая в свою лексику заимствованные неологизмы, душа принимает и новые модели жизни, и новую структуру мышления. А теряя христианское мышление, люди теряют и Благодать Божию», – сказал владыка Лука.

Он рассказал о законах любви, по которым живет даже неживая природа.

«Этот небесный дар помогает людям жить согласно законам Божьим, высшим из которых является закон любви. Даже "неживая", как принято у нас говорить, природа живет по закону любви. Древесина отдает себя человеку для того, чтобы он получал тепло. Камень дарит нам себя для постройки дома. Земля – для урожая. Растения жертвуют собой ради того, чтобы мы получали энергию для жизни нашего тела. Все в этом мире живет по закону Любви», – объяснил митрополит Лука.

Он напомнил, что дорога эгоизма ведет людей к смерти.

«Жертвенная жизнь и служение Богу дают нам возможность возрастать в Его благодати. Благодать же дает нам силу любви. А сила любви соединяет нас с Богом, который Сам есть Любовь. Берегите благодать, ищите ее всеми силами души, не бросайте Бога ради праха этого падшего мира. И есть, и будет с нами Бог!», – заключил владыка Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги