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К празднику Крещения Господня Свято-Успенская Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители.

Фото: Святогорская лавра

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу обители.

«В честь праздничных дней представляем вашему вниманию обновленный виртуальный тур по Святогорской лавре, который содержит большое количество новых локаций. Также в виртуальном туре усовершенствована навигация между локациями», – сообщает пресс-служба обители.

Посетителям предлагается около 50 панорам храмов, скитов, а также известных объектов и мест, популярных среди туристов и паломников.

Виртуальный тур создан фотографом Сергеем Орликом.
ForUm

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