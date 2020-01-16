В Одесской области полицейские задержали мужчину за административное правонарушение и избили его до разрыва почки.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, производство по факту избиения лица работниками полиции зарегистрировано еще в феврале 2018 после освещения событий журналистами.

«Однако в нем длительное время расследование фактически не проводилось, несмотря на установление всех участников конфликта. Новым руководством прокуратуры в декабре 2019 года было принято решение об изменении группы прокуроров в производстве, которое возглавили прокуроры указанного специализированного подразделения», - говорится в сообщении.

Прокурорами было установлено, что два сотрудника полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 человека по подозрению в совершении административного правонарушения применили насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его поведении. От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, потом у него был констатирован разрыв почки.

15 января 2020 прокуроры сообщили обоим работникам полиции о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранения от занимаемых должностей.