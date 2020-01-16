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На Буковине освящена новая часовня Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова в селе Йорданешты Глыбокского района Черновицкой области.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Чин освящения совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, ему сослужил благочинный Глыбокского церковного округа митрофорный протоиерей Иоанн Горда и духовенство епархии. На торжественном событии присутствовали более 100 человек», - сообщили в пресс-службе епархии.

После совершения чина освящения митрополит Мелетий выразил благодарность всем, кто приобщился к строительству часовни и отметил, что ее архитектура символизирует вертеп, в котором родился Иисус Христос.

Главных меценатов строительства владыка наградил благодарственными грамотами.

Как сообщалось ранее, Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви запустила новый проект «Приходы, которые не существуют», первым участником которого стала религиозная община канонической Церкви в селе Михальча Черновицкой области, которая 334 УПЦ круглосуточно стоит на защите своего храма, а судебные дела о судьбе прихода бесконечно затягиваются.
ForUm

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