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Днепровский бизнесмен и авторитет Александр Петровский, известный по прозвищу «Нарик», который стоял во время церемонии по подписанию Томоса об автокефалии рядом с экс-президентом Петром Порошенко, получил грамоту от предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники. 

На грамоте с подписью Епифания от 10 января написано: «За возрождение духовности в Украине, преданности идеалам добра и значительный взнос в общее благо».

Петровского наградили орденом святителя и чудотворца Николая, о чем также сказано в грамоте.

Фото: Страна
ForUm

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