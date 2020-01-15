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В сети появилась программа XI Международной Киноассамблеи на Днепре, в ходе которой зрители увидят 30 фильмов и встретятся с режиссерами, сценаристами и продюсерами.

Фото: Фома

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома», кинофестиваль состоится в Днепре с 30 января по 2 февраля.

«Работы, которые смогут увидеть гости фестиваля, были сняты в Украине, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, России, Сербии и Швеции», - сообщили в источнике.

Показы, в том числе премьерные, пройдут в кинозале Дома профсоюзов (Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 93).

«Особое внимание организаторы ассамблеи обращают на фильмы Хелены Милы «Стальные воины» (Швеция), Галины Адамович «Хороших девочек не бьют» (Беларусь), фильм «Внук» режиссера из Сербии Александра Рельжича, «Я жду Вас в Самтавро» режиссера Константина Церцвадзе (Грузия).

Свои фильмы также представит телеканал «Интер» - «Борис Патон. Человек будущего», «Наш Блаженнейший», «Люди Победы. Наше дело правое!», - сообщили в источнике.

По традиции лучший фильм получит Гран-при - «Золотую кинолествицу». Режиссеры лент, занявших первое, второе и третье места, получат соответственно статуэтки «Серебряная кинолествица», «Изумрудная кинолествица» и «Бронзовая кинолествица». Также на закрытии форума будут розданы специальные призы «Киноассамблеи на Днепре»», - отметили организаторы.

Как сообщалось ранее, «Международная Киноассамблея на Днепре» впервые состоялась в 2010 году. Главная цель фестиваля - популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий для развития современного документального кино в Украине.
ForUm

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