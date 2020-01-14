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Министерство иностранных дел Украины заверило, что наша страна решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и прилагает усилия для сохранения исторической памяти о трагедии Холокоста.

«В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций», – говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что «сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем должны оставаться важными направлениями государственной политики Украины».

«В очередной раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков», – сказано в заявлении.

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые «активно пропагандировали этнические чистки», а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к «поиску правды» в этом вопросе.
ForUm

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