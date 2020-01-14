Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области незаконный вывоз за пределы Украины запасных частей к военной авиационной технике, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос». Он состоит на вооружении более чем 30-ти странах мира.

Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.

Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта «Харьков». Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения.

Сейчас решается вопрос об осуществлении сообщения фигурантам сделки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно с представителями ГНС и ГТС Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.