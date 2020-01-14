В течение 2019 года пассажиропоток на границе между Украиной и РФ уменьшился почти на 10%, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



«Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек), – говорится в сообщении.

Также, по данным Госпогранслужбы, в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).