также в разделеОбщество
14 января. Картина дня 4
Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля 8
У Зеленского объяснили, почему он не смог быстро вернуться из Омана 19
Командира севастопольского «Беркута» будут судить за госизмену 24
Синоптик: Весна выдвинула розовые ушки из-за горизонта нового года 12
Милованов: Ряд замминистров решили уволиться из-за низких зарплат 20
Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой 32
Кабмин проведет масштабный аудит лесхозов 11
Полиция разоблачила банду вымогателей-псевдобойцов АТО 16
Иран официально не просил Францию расшифровать «черные ящики» с самолета МАУ 17
$25 тысяч взятки ежемесячно: еще одному фигуранту сообщено о подозрении 20
С 2021 года за въезд в ЕС придется платить 25
ВР призвала Иран признать полную ответственность за сбитие самолета МАУ 39
Аваков встретился с мамой Амины Окуевой 24
СБУ предотвратила вывоз за границу запчастей к военным самолетам 20
Суд отвел новых прокуроров из дела Майдана, следующее заседание – весной 34
Новым прокурорам по делу Майдана заявили отвод 24
В РФ повторно заочно арестовали Фукса 16

В течение 2019 года пассажиропоток на границе между Украиной и РФ уменьшился почти на 10%, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек), – говорится в сообщении.

Также, по данным Госпогранслужбы, в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги